«Мы все делаем одинаково»: Владимир Пресняков рассказал, как сохранить гармонию при совместной работе с супругой

Певец Владимир Пресняков поделился секретом гармоничных отношений с супругой Натальей Подольской. В беседе с Пятым каналом артист признался, что добиваться взаимопонимания удается даже во время совместной работы.

Пресняков вместе с женой стали членами жюри восьмого сезона конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг». По признанию Владимира, работать вместе с Натальей — это одновременно и вызов, и удовольствие.

«Совместно, конечно, тяжелее. В то же время еще проще, ты меньше говоришь, потому что женщины любят побольше поболтать. Я не знаю ни одного мужчины, который рядом со своей женой говорил бы больше. Хотя есть дурочки такие, которым не жить после этого», — признался исполнитель.

Артист добавил, что им с супругой повезло, потому что они мыслят в одном направлении.

«Мы одинаково мыслим, одинаково живем, мы одинаково смеемся, мы все делаем одинаково. В этом наша интересная позиция», — заключил Пресняков.

