«Друзья говорят, что я сумасшедший психопат»: Марк Тишман раскрыл правду о себе

Певец Марк Тишман признался, что смог бы сыграть роль тихого маньяка в кино. О своей жизни, гармонии и одиночестве он рассказал в беседе с WomanHit.ru.

Марк является одним из самых загадочных артистов. Он и не скрывает, что ведет закрытый образ жизни. Иногда, это может ему мешать.

«Если бы я легко шел на контакты со всеми, может быть, мне и было проще самому. Но у меня есть теперь есть менеджмент. Это как лейбл и пиар-агентство, которое помогает всему, что я создаю, быть услышанным и увиденным», – делится певец.

Поклонники видят в молодом человеке положительного, спокойного и тихого героя. Звезда согласен с ними, а вот его друзья – не совсем.

«Мне друзья говорят, что я сумасшедший психопат. Иногда у меня возникает ощущение, что по мне в кино плачет роль маньяка», – признается артист.

Тишман отметил, что роль именно «тихого маньяка» была бы очень интересной. Он вспомнил разговор с астрологом, которая рассказала, что Марк транслирует гармонию. Даже в экстренных ситуациях молодому человеку удается не терять самообладание.

«Были страшные пробки, я опоздал на самолет. А мне нужно срочно возвращаться в Москву. Меня носит по аэропорту, я думаю, что делать, как менять. Судорожно и суетно все делаю», – рассказывает певец.

Через день знаменитость получил сообщение от поклонницы, которая написала, что видела его в аэропорту. По ее словам, он произвел на нее впечатление человека, который находится в гармонии с самим собой.

Фанаты удивляются, как у такого талантливого артиста и красивого мужчины до сих пор нет спутницы жизни. Марк не стал говорить о личной жизни, но отметил, что каждому человеку нужна семья.

Ранее Марк Тишман и Юлия Паршута рассказали, как поженились в виртуальном ЗАГСе.