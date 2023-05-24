«Мы вместе»: балерина Анастасия Волочкова вывела в свет нового кавалера вдвое младше нее

Личную жизнь скандальной балерины Анастасии Волочковой буквально ни на день не прекращают обсуждать в Сети. Артистка сама подкидывает аудитории все новые поводы для слухов. Так, всего несколько месяцев назад она заявляла, что собирается замуж за «сладкого короля», а затем вдруг стала провокационно вести себя с женатым Никитой Джигурдой. Но на этом танцовщица не остановилась, и 23 мая впервые за долгое время вышла в свет не одна и представила всем своего нового кавалера.

На премии RU.TV Волочкова позировала фотографам в компании певца по имени Никита Keaton. Примечательно, что артист вдвое младше своей спутницы, но их обоих это совершенно не смущало. Анастасия призналась, что с дерзким исполнителем познакомилась примерно месяц назад во время ее сольного концерта. Никита ворвался к ней в гримерку и проявил инициативу, чтобы пообщаться с ней ближе. Балерина оказалась не против.

Теперь они с певцом периодически встречаются и даже проводят время дома у экс-примы Большого театра. Однако какие именно их связывают отношения, Анастасия раскрывать не стала.