«Мы вместе»: балерина Анастасия Волочкова вывела в свет нового кавалера вдвое младше нее
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Личную жизнь скандальной балерины Анастасии Волочковой буквально ни на день не прекращают обсуждать в Сети. Артистка сама подкидывает аудитории все новые поводы для слухов. Так, всего несколько месяцев назад она заявляла, что собирается замуж за «сладкого короля», а затем вдруг стала провокационно вести себя с женатым Никитой Джигурдой. Но на этом танцовщица не остановилась, и 23 мая впервые за долгое время вышла в свет не одна и представила всем своего нового кавалера.
На премии RU.TV Волочкова позировала фотографам в компании певца по имени Никита Keaton. Примечательно, что артист вдвое младше своей спутницы, но их обоих это совершенно не смущало. Анастасия призналась, что с дерзким исполнителем познакомилась примерно месяц назад во время ее сольного концерта. Никита ворвался к ней в гримерку и проявил инициативу, чтобы пообщаться с ней ближе. Балерина оказалась не против.
Теперь они с певцом периодически встречаются и даже проводят время дома у экс-примы Большого театра. Однако какие именно их связывают отношения, Анастасия раскрывать не стала.
«Мы познакомились незадолго до моего отъезда на Мальдивы, поэтому мы не оказались там вместе. Но зато мы вместе здесь, сегодня. На это мероприятие мы собирались вместе у меня дома», - цитирует слова Волочковой издание «7Дней.ru».
Напомним, что совсем недавно стало известно, что бывший кавалер балерины Сергей Кузнецов избил жену до полусмерти.