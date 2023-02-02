«Мы вместе»: Анастасия Решетова объявила о воссоединении с любимым

После разрыва отношений с рэпером Тимати Анастасия Решетова перестала афишировать свои отношения. Всю свою жизнь она посвятила сыну Ратмиру. Именно он стал ее поддержкой и опорой во всем. Но последний месяц модель провела вдали от своего ребенка, так как наступило время, когда мальчик должен жить у отца, и она очень тяжело переживала этот разрыв.

В личном блоге Решетова постоянно публиковала фотографии Ратмира и делилась, что перестает его узнавать под влиянием Тимати. Ее расстраивало, что мальчик иногда отвечает ей сухо и совсем без интереса, в то время, как она сходит с ума от тоски по нему. Анастасия только и делала, что считала дни до воссоединения с сыном, и на днях это, наконец-то, произошло.

Отдохнув вместе с папой, Ратмир вернулся в Дубай к маме, чему она оказалась безумно рада. На своей странице в социальной сети модель опубликовала фото своего любимого мальчика и написала: «Мы вместе».

Отметим, что во время каникул ребенка с рэпером его бабушка Симона заявила, что ее внук ни по кому не скучает, имея в виду страдающую Решетову. По словам мамы Тимати, в двухлетнем возрасте дети в принципе не могут не по кому сильно скучать, только если их на это не настраивать.

Ранее Анастасия рассказала об атаках мошенников.