Мошенники используют бывшую жену Тимати Анастасию Решетову для обмана людей

Бывшая избранница рэпера Тимати рассказала о злоумышленниках, которые атаковали ее личный микроблог. Анастасия Решетова призналась, что нервничает из-за недобросовестных людей, желающих выманить у ее подписчиков деньги. Звезда предостерегла всех, кто следит за ее жизнью в социальных сетях.

Брюнетка показала скриншот сообщения в комментариях к одному из ее постов. Там неизвестный под таким же ником, как у нее, призывает народ участвовать в конкурсе, но для этого необходимо сначала перевести деньги в качестве взноса. Анастасия пояснила, что не проводит розыгрыши и блокируют аккаунты, пытающиеся заработать на ее имени.

Поклонники поддержали модель и отметили, что с такой проблемой сталкиваются многие представители шоу-бизнеса. Ранее на мошенников жаловалась певица Лолита Милявская. Она рассказывала, что неизвестные предложили отправить им тысячу рублей, чтобы получить приз за победу в ее же конкурсе.

«Утром я не успела проснуться, как мне уже пришло сообщение, что я должна тысячу рублей за конвертацию валюты в рубли, потому что я выиграла приз. Причем приз, который я же с Иваном и разыгрываю», — делилась Лолита в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как у Анастасии Решетовой забрали трехлетнего сына.