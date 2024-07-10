Экс-худрук Морфеуса Дмитрий Копылов оценил постановки Константина Богомолова. Дмитрий высказался о режиссерских находках Константина в беседе с изданием «Страсти».

Константин Богомолов — один из самых востребованных режиссеров в стране. Его новаторские постановки не оставляют равнодушными и всегда находятся на слуху. Дмитрий отметил, что он приветствует театральные эксперименты. При этом для него важно, чтобы эксперимент был не ради провокации и хайпа. По его мнению, театр должен помочь человеку познать самого себя.

«Любые эксперименты я люблю, приветствую и практикую, скажем так. Вопрос только в том, есть ли в них форма и содержание. То есть, если эксперименты просто с формой, то это формализм. Это, конечно, хорошо, но за формализмом должно быть и содержательное. Если нет, то стоит задуматься. Важно, чтобы провокация была не ради провокации, а ради того, чтобы что-то внутри человека вскрыть, чтобы показать ему внутреннюю сущность. Если у Константина Богомолова что-то есть с душой, и он показывает это, и он помогает людям открыть что-то в себе, то все прекрасно», — высказался Дмитрий.

Полное интервью Дмитрия Копылова о создании первого иммерсивного театра в России читайте здесь.