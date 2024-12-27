«Мы вернулись в 90-е»: создатель «Миража» заявил, что ему угрожают неизвестные

Создатель и продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин заявил, что ему и его семье начали поступать угрозы. Перед этим он решил разобраться с людьми, которые организуют концерты под видом известной группы.

В беседе с mk.ru Литягин рассказал о том, как 90-е постепенно возвращаются в его жизнь. По словам продюсера, как только он обратился в соответствующие ведомства из-за появления фейковой группы, так на его посыпались угрозы. Также злоумышленники обещали навредить близким создателя «Миража».

«Такое впечатление, что мы вернулись в 90-е: оказалось, что ещё существуют люди, которые до сих пор не брезгуют поножовщиной, создают угрозу жизни и здоровью, пытаются физически устранить людей, которые мешают им жульничать, воровать и таскать чужие деньги», — заявил Литягин.

Ранее Литягин прокомментировал судебное решение об удалении фильма «Руки Вверх!» с онлайн платформ. Продюсер считает, что у ответчиков не должно быть претензий к инстанции.