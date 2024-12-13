«Имеет признак рэкета»: создатель «Миража» высказался об удалении фильма «Руки Вверх!»

Создатель «Миража» заговорил о рэкете после удаления фильма «Руки Вверх!». Об этом сообщает mk.ru.

Стоявший у истоков создания «Миража» Андрей Литягин прокомментировал судебное решение об удалении фильма «Руки Вверх!» с онлайн платформ. По его мнению, к позиции суда вопросов быть не должно.

«Понимаете есть же суд, это высшая инстанция, которая оглашая свой вердикт, говорит, кто прав и кто виноват. Но почему-то все чаще выходит, что решение суда медиапространством игнорируется, и его подменяют мнениями частных лиц», — заявил он.

Литягин вспомнил, как его однажды оклеветали в одном из СМИ — от наказания обидчикам тогда удалось уйти.

«На мой взгляд, это все имеет признак рэкета. Только в 90-е рэкет был в ресторанах, а сейчас он начинает перекидываться на сферу шоу-бизнеса, и все сидят молчат», — объяснил он.

Продюсер добавил, что не понимает, почему после решения суда об удалении видео, СМИ начали распространять мнение артистов, которые не согласны с итогами дела.

«Какие комментарии артистов могут быть после того, как органы, уполномоченные на это, вынесли свое решение? Почему человека можно считать обвиняемым или виновным в чем-то до суда? Меня пугает, что это приобретает массовую практику», — рассказал Литягин.

Ранее мы писали о том, что первый продюсер группы «Руки Вверх!» Маликов назвал условия для примирения с Жуковым.