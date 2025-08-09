«Мы верили, что эта птица — папа»: Агата Муцениеце поделилась трогательной историей о покойном отце

Актриса Агата Муцениеце рассказала трогательную историю о покойном отце. В новом влоге на своем YouTube-канале артистка призналась: в детстве они с сестрой представляли, что родной человек прилетает к ним в виде птицы.

Отец Агаты Муцениеце скончался, когда она была еще ребенком. Тогда будущая актриса вместе с сестрой придумали легенду, что родитель является им в виде маленькой птички. Спустя годы звезда сериала «Закрытая школа» утверждает: она продолжает видеть ту самую птицу.

«Мы верили, что это папа, и всем нравилась эта легенда. Как-то раз меня бабушка заставила читать вслух книгу. Я сидела, читала ее, помню, поднимаю глаза из книги, смотрю, а эта птичка села в травку и слушает, как я читаю. Я это к чему… Я только что ее видела. Где-то она у меня здесь во дворе тусуется», — поделилась Агата Муцениеце.

Поклонников тронула история артистки, они не смогли остаться равнодушными: «До мурашек», «Эта история — до слез. Мудрость Агаты — в ее простых жизненных историях».

