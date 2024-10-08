«Мы вам всем сообщим»: Ксения Бородина заговорила о свадьбе с возлюбленным

Телеведущая Ксения Бородина вместе с возлюбленным посетила премьеру фильма «Руки Вверх!» об истории создания знаменитого российского поп-коллектива. В беседе с журналистами знаменитость высказалась о свадьбе с Николаем Сердюковым и раскрыла, пригласит ли на торжество лидера «Руки Верх!» Сергея Жукова. Об этом сообщает Пятый канал.

Ксения Бородина пришла на премьеру фильма «Руки Вверх!» с Николаем Сердюковым и не стала отрицать возможную свадьбу с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон». По словам знаменитости, она «с удовольствием» пригласит на торжество Сергея Жукова.

«Ни одна свадьба в нашей жизни не проходила без Сергея. Просто это традиция», — заявила Ксения Бородина.

Примечательно, что на первой свадьбе экс-ведущей реалити-шоу «Дом-2» с ее бывшем мужем Курбаном Омаровым выступал Сергей Жуков. Ксения Бородина рассказывала, что поддерживает с солистом «Руки Вверх!» дружеские отношения.

Пользователи Сети уже давно активно обсуждают предстоящую свадьбу телеведущей и ее избранника. Пара не скрывает, что уже думает об официальной регистрации отношений.

«Конечно, задумываемся. Обязательно», — признался Николай Сердюков.

Ксения Бородина не стала раскрывать, когда планируется торжество, но пообещала заранее сообщить об этом.

«Мы вам всем сообщим, не переживайте. Вы что-то торопитесь вперед нас», — отметила бывшая ведущая «Дома-2».

Напомним, Ксения Бородина дважды была в браке. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Этим летом экс-ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина с агрессией ответила на вопрос о воссоединении с Курбаном Омаровым.