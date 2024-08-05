«Мы в восторге!»: ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова поделилась первыми кадрами с дочерью

18 июня звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз. У актрисы и ее мужа, актера Малого театра Алексея Фаддеева, родилась долгожданная дочь Лукерья. Артистка признавалась, что вернулась к работе уже на 10-й день после рождения ребенка, а теперь поделилась в личном блоге первыми кадрами с девочкой.

На опубликованном видео Глафира Тарханова держит новорожденную дочь на руках, целует ее, а затем укладывает в автолюльку. Таким образом актриса продемонстрировала, как они путешествуют всей семьей с маленьким ребенком.

«Ребенок сладко спит и в безопасности, мама спокойна, значит, поездка будет замечательной! Мы в восторге! Как здорово, что современные уникальные технологии обеспечивают безопасность и комфорт каждой маме!» — написала Глафира Тарханова.

Напомним, актриса состоит в браке с Алексеем Фаддеевым с 2005 года. У супругов четверо сыновей — 16-летний Корней, 13-летний Ермолай, 11-летний Гордей и 6-летний Никифор. В июне Глафира Тарханова сообщила поклонникам о рождении дочери Лукерьи.

«Дочка. Теперь у нас комплект. 4 сыночка и лапочка дочка. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти этот путь вместе, понимая, что происходит, ради кого это и для чего», — делилась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что победительница детского «Евровидения» из России Мария Толмачева впервые стала мамой.