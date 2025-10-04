«Мы в шоке, дискредитировали нашу семью»: жена Владимира Преснякова Наталья Подольская обвинила НТВ в клевете

Жена Владимира Преснякова публично обвинила телеканал НТВ в клевете. В личном блоге Наталья Подольская опубликовала видеообращение, в котором заявила, что журналисты «дискредитировали» их семью, и потребовала извинений.

5 июня Наталья Подольская и Владимир Пресняков отменили годовщину свадьбы. Однако в новом выпуске программы «Место встречи» на НТВ утверждалось, что пара поженилась лишь в этом году спустя 20 лет со дня знакомства. Певица эмоционально отреагировала на сюжет канала и обвинила журналистов в клевете.

«По мнению редакции этой программы, мы заключили наш брак только в этом году, спустя 20 лет отношений. Честно говоря, мы находимся в замешательстве и в абсолютном шоке от того, как сейчас работает пресса, которая не потрудилась набрать в любом поисковике, когда поженились Пресняков и Подольская», — возмутилась Наталья Подольская.

Артистка раскрыла, что состоит в официальном браке с Владимиром Пресняковым уже 15 лет. Наталья Подольская заявила: лживый сюжет на НТВ не только «обесценил семейные ценности», но и подорвал доверие поклонников к их паре.

«После пяти лет совместной жизни мы зарегистрировали наш брак. И не просто, а еще и обвенчались. И только через пять лет после этого одного из самых счастливых дней нашей жизни у нас родился первый ребенок, еще вслед за ним появился второй сын. То есть наши дети рождены в браке, в законном, у них есть мама и папа. И этот сюжет абсолютно обесценил все наши семейные ценности и дискредитировал нашу семью в глазах всех телезрителей федерального канала НТВ», — подчеркнула супруга Владимира Преснякова.

После разгоревшегося скандала представители телеканала извинились перед звездной парой.

«Были не правы, сожалеем, каемся, исправляемся. Кадры, которые мы показали накануне в сюжете, это не сама свадьба, как мы опять же почему-то решили, а круглая дата отношений Преснякова и Подольской, которые они решили вот таким вот полусвадебным образом и отметить», — говорится в сюжете.

