«Мы в роли мафии»: Джиган и Самойлова прокомментировали свое скандальное поведение на шоу

Рэпер Джиган и его жена, модель Оксана Самойлова высказались о скандале на шоу «Выжить в Дубае». Об этом пишет Super.

Известно, что в первом выпуске нового сезона шоу «Выжить в Дубае» между участниками звездной команды произошел конфликт. До поздней ночи знаменитостям не удавалось договориться, кто и где будет спать. Самойлова и Джиган взяли себе отдельную палатку, влюбленные Надежда Сысоева и Саша Стоун тоже решили спать вдвоем. Это не понравилось Виктории Боне, которой в таком случае пришлось бы ночевать вместе с Торнике Квитатиани и Вячеславом Чепурченко. Звезда «Дома-2» не захотела спать рядом с незнакомыми ей мужчинами и предложила всем девушкам лечь отдельно, однако ее идею не поддержали.

Вдобавок через некоторое время звездная пара вступила в конфликт с еще одной участницей реалити-шоу – Анной Седоковой.

По словам Джигана, происходящее на проекте является не более чем игрой.

«Вы когда играете в "Мафию", вы в жизни тоже злодеи? Мы в роли мафии», — заявил музыкант.

Также звездные супруги прокомментировали ссору с Викторией Боней. Оказалось, что в реальности между знаменитостями нет недопониманий.

«Вика с нами вообще смеется, веселится. Просто... Игра!», — заверила Самойлова.

При этом в ситуации с Анной Седоковой, как рассказал Джиган, все вышло сложнее. Бывшая участница «ВИА Гры» практически сразу начала вести себя странно.

«В моменте почему-то забыла все хорошее, что между нами было, и стала как будто против нас играть», — резюмировал Джиган.

Ранее мы писали, что Оксане Самойловой потребовалась помощь врачей на VK Fest.