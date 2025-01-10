«Мы в раю»: Владимир Пресняков и Наталья Подольская с детьми улетели из России

Владимир Пресняков и Наталья Подольская улетели с детьми из России. Супруги после активной работы в новогодние праздники решили отдохнуть всей семьей.

Артисты проводят отпуск в Дубае. О чем сообщили своим поклонникам в соцсетях.

«Мы в раю», — похвасталась Подольская в своем блоге.

Она также опубликовала фотографию, на которой запечатлены все члены звездной семьи. Владимир Пресняков расположился в шезлонге, а сверху на него легла Наталья и двое их маленьких сыновей.

Напомним, Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году. У пары двое детей: их старшему сыну Артемию девять лет, а младшему Ивану четыре года.

Ранее Владимир Пресняков встал на защиту сына Никиты, который исполняет чужие песни в американских барах. Отец назвал наследника, рожденного в браке с Кристиной Орбакайте, настоящим артистом. По мнению Преснякова, сын все делает правильно, исполняя каверы на русские хиты.