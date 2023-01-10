«Пора двигаться дальше»: Настя Ивлеева поставила точку в отношениях с Элджеем

Настя Ивлеева и Элджей расстались уже несколько лет назад, но фанаты все равно продолжают задавать вопросы телеведущей по поводу их отношений. В 2022 году артисты не раз спровоцировали слухи о воссоединении, но тут же их опровергали, заявляя, что являются только друзьями. Долгое время Ивлеева продолжала игнорировать темы, связанные с бывшим мужем, но слухи о его новой девушке и постоянные комментарии пользователей в социальной сети заставили ее прервать молчание по этому поводу.

2023 год Настя решила начать с чистого листа, причем во всех планах. Она заявила, что оставила в прошлом всех своих бывших. Это касается и Элджея, и Алексея Зловедова – победителя реалити-шоу «Сердце Ивлеевой».

«Друзья, дам один комментарий на тему шоу и вообще своей личной жизни (первый и последний раз): всех своих бывших, ВСЕХ!!! я оставляю в 2022! Всем спасибо, все супер молодцы. Пора двигаться дальше. Я, конечно, так поражаюсь комментариям ко всем постам, которые у меня в последнее время выходят в Telegram. Там три популярных вопроса. Первый: “Где Леша?” Я не знаю, где-то в 2022 они все остались. Второй: “Вышел ли сериал «Монастырь»?” Солнышки, вышел уже и все серии вышли. Он уже закончился. И третий про финальную серию Сердца Ивлеевой. Ребят, мы уже в будущем. Все осталось там в 2022 году», - заключила Настя и поставила точку в вопросе бывших.

К слову, в новом году Элджей решил больше не скрывать свою личную жизнь. На недавнем светском мероприятии он появился в компании блондинки, которая сильно напомнила поклонникам Настю Ивлееву.