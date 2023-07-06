«Мы уже привыкли, что беременная»: Ксения Собчак показала изменившуюся фигуру во всей красе

Журналистка Ксения Собчак стала ведущей свадьбы. Для ведения мероприятия знаменитость выбрала мерцающее платье со струящейся юбкой. Все внимание было приковано к животу селебрити, тем более, что недавно появились кадры с Бали, после которых ее заподозрили во второй беременности.

Собчак поразила, показав осиную талию и плоский живот под корсетом. Тем самым журналистка развеяла слухи о беременности.

Одна из подписчиц на этот счет высказала следующее: «Мы уже привыкли, что беременная, а тут опять интрига! Ксения, умеете держать в напряжении».

Большинство интернет-пользователей оценили наряд ведущей. «Красивое платье», «Весь образ шикарен», - писали под фотографиями звезды.

Некоторые заподозрили, что Собчак использовала инструменты для редактирования фотографий. «Еще бы фотошоп искоренить», - написали под публикацией.

На кадрах с отдыха на Бали у Собчак, действительно, виднелся округлившийся живот. Ведущая не скрывала изменившуюся фигуру: поклонники стали всерьез думать, что у ее сына появится брат или сестра.