Сделано из платины, бриллиант в 2 карата: названа цена помолвочного кольца Марии Погребняк

Помолвочное кольцо блогера Марии Погребняк стоит 4 млн 236 тыс. рублей. Украшение сделано из платины и имеет бриллиант в 2 карата.

О стоимости кольца сообщил Telegram-канал «Звездач». По его информации, украшение создано известным брендом. Оно выполнено в бирюзовых тонах.

О том, что возлюбленный сделал предложение руки и сердца, Мария сообщила 20 мая. Блондинка похвасталась кольцом в соцсетях и сообщила, что ответила согласием. При этом лицо избранника блогер предпочла скрыть.

Предложение стало для Погребняк неожиданностью. Возлюбленные вместе гуляли, а по пути до бизнес-центра присели на лавочку, чтобы отдохнуть. Погребняк погрузилась в телефон и стала отвечать на рабочие сообщения. В тот момент мужчина попросил девушку что-то подержать, это была коробочка с кольцом.