«Нельзя хоронить человека, пока тело не найдено»: в ФАР отреагировали на видео с палаткой Наговициной

Федерация альпинизма России не может подтвердить смерть застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговициной после видеозаписи с дрона, которую предоставила блогер Виктория Боня. Об этом сообщил вице-президент организации Александр Пятницин.

Как пояснил Пятницин, в палатке, которую снял дрон, действительно может быть тело замерзшей альпинистки, но на кадрах больше ничего не видно. Неизвестно, находится ли Наговицина внутри или нет.

Он добавил, что на этой вершине погибло много альпинистов, но какие-то выводы можно будет делать только с началом нового сезона, когда смогут спустить тело Натальи.

Вице-президент ФАР отметил, что его осуждают за отказ давать комментарии по этой теме. Однако у Пятницина есть на это объективная причина.

«Потому что нельзя хоронить человека, пока тело не найдено», — приводит его слова ИА Регнум.

Наталья сломала ногу при спуске с горы еще 12 августа. Женщину пытались спасти, но до нее не смогли добраться из-за сложных погодных условий.

Напомним, 2 сентября к пику Победы отправили дрон. БПЛА подлетел к палатке Наговициной и не зафиксировал в ней признаков жизни.