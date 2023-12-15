«Дряхлый старик в сумасшедшем доме»: чем занимается Михаил Боярский после ухода из кино

Михаил Боярский рассказал о причинах завершения актерской карьеры. Звезда признался, что теперь его работа – ухаживать за внуками. Об этом он сообщил в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Главный «мушкетер» страны объявил об уходе из кино в начале 2023 года. Михаил Боярский признался, что теперь хочет уделять больше времени семье, особенно внукам. В то время как его супруга Лариса Луппиан, художественный руководитель Театра имени Ленсовета, занята на работе с утра до вечера.

«У меня нет страсти, я ничего не хочу так, как она [Лариса Луппиан]. Я не хочу играть новые роли, не хочу сниматься в новом фильме. Я чаще получаю удовольствие от общения с внуками, а Ларису тянет в театр – она энергичный человек», – признался артист.

Боярский отметил, что в последнее время редко снимается в кино, не соглашается на роли в длинных сериалах, и даже на небольшие эпизоды его трудно уговорить. Тем не менее, он старается помогать студентам и не отказываться от сотрудничества с ними.

«Нужно, как спортсмену, знать свои пределы», – убежден актер.

Знаменитость иронично отметил, что единственная роль, на которую он бы сейчас согласился при необходимости – «дряхлый старик в сумасшедшем доме». Сейчас ему больше нравится ходить по магазинам, возить жену на машине в театр и обратно, во всем помогать ей после «нервной работы».

«Моя основная работа – ухаживать за внуками. Доказывать свою состоятельность? Кому и зачем?» – добавил Боярский.

Ранее мы писали о том, что двоюродная сестра Михаила Боярского опровергла госпитализацию Ларисы Луппиан.