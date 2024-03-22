«Мы удивлены»: исполняющая каверы Земфиры* группа отреагировала на отмену шоу

Исполняющая песни Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) и Дианы Арбениной кавер-группа «Цветной бульвар» прокомментировала отмену концерта в Новороссийске. Об этом пишет НСН со ссылкой на барабанщика коллектива Сергея Понькина.

Музыкант отметил, что группа исполняет исключительно лирические песни певиц из старых альбомов, программа шоу группы не менялась с 2016 года.

«Мы никого не защищаем и никого не хотели обидеть. Мы музыку играем, а не политику. Такой случай впервые у нас, мы были крайне удивлены», — рассказал Понькин.

Барабанщик подчеркнул, что репертуар на концертах определяют заказчики. Помимо песен Земфиры* и Арбениной, «Цветной бульвар» исполняет композиции зарубежных артистов и поп-музыкантов.

«Мы, конечно, поставили себе жирную галочку после этого случая, что мы это исполнять больше не будем», — заключил он.

Стоит отметить, что концерт «Цветного бульвара» в Новороссийске был отменен по просьбе активистов организации «Рубеж» и местной Ассоциации волонтеров СВО.

Ранее мы писали, что Земфира* обжаловала в кассации отказ снять с нее статус иноагента.

*(признана иноагентом на территории РФ)