«Мы точно не шагаем к Северной Корее?»: Лера Кудрявцева перешла на мат, комментируя новые инициативы депутатов

Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала новую инициативу депутатов, которые предложили заблокировать мат в Сети. Она настолько возмутилась идеей народных избранников, что даже перешла на ненормативную лексику.

Ведущая развлекательных программ опубликовала пост у себя в Telegram-канале. Кудрявцева, узнав о готовящемся запрете на мат, задалась вопросом: а не движется ли Россия в сторону Северной Кореи?

Сама Лера не представляет, как можно жить без использования обсценной лексики в современных реалиях. Свое гневное сообщение звезда подкрепила крепким словом.

«Мы точно не шагаем быстрым шагом к Северной Корее? Мат запретить хотят. А как без мата в нынешней реальности? … Скоро в форме и строем пойдем?» — написала Кудрявцева.

Ранее Олег Басилашвили предложил депутатам обратить внимание на Льва Толстого. По мнению актера, в Госдуме могли бы поразмышлять над запретом «Войны и мира».