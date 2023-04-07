«Мы тебя ждем»: после скандала с Шепелевым семья Фриске написала трогательное письмо ее сыну

Несколько лет назад не стало Жанны Фриске, однако ее имя по-прежнему появляется в заголовках СМИ. Дело в том, что после смерти певицы семья никак не может поделить единственного сына Жанны. Речь идет о Платоне, которого Дмитрий Шепелев прячет от общения с родственниками умершей супруги. Недавно отец артистки заявил, что для него не видеть своего внука — большая боль. На днях мальчику исполнилось 10 лет, но семья Жанны даже не может с ним связаться, чтобы поздравить с этим событием. Вот почему Наталья Фриске решила написать ему письмо.

По словам женщины, она никогда не забудет, как читала маленькому Платону сказки и учила его ходить. Фриске не верит, что время так быстро пролетело и ее племенник отмечает уже свой первый юбилей.

«Мой маленький принц, с твоим днем рождения! Тата очень любит тебя и никогда не забывает. Я все же надеюсь, что когда-нибудь смогу тебя поздравить лично», — высказалась Наталья.

Упомянула родственница Жанны и бабушку с дедушкой в письме. Фриске отметила, что они очень тоскуют. Кроме того, она рассказала Платону и о младшей сестре, которая его никогда не видела, но очень хочет это исправить.

«Бабушка с дедушкой очень тоскуют по тебе. Пишу это письмо и надеюсь, что кто-нибудь тебе даст это прочитать. Мы все тебя ждем», — резюмировала женщина.

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