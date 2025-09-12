«Мы тебя обожаем!»: бывшая жена Алексея Гомана трогательно поздравила его с днем рождения

Мария Зайцева трогательно поздравила бывшего мужа Гомана с днем рождения. Об этом стало известно из соцсетей.

12 сентября Алексей Гоман празднует свое 42-летие. Артист поделился в соцсетях своими мыслями по поводу знаменательного дня. Он также поблагодарил всех, кто его поздравил.

«Дни рождения не праздную. Подарков не прошу. Спасибо вам за внимание и поддержку. Работы много. Идей много. Есть над чем работать, есть возможность реализовывать идеи», — написал он.

Помимо поклонников и друзей, с поздравлениями в адрес Гомана выступила его бывшая жена Мария Зайцева, от которой у певца есть дочь Александрина.

«Лешенька! Сегодня твой день рождения! Пусть сбудутся все твои мечты! Пусть вдохновение никогда тебя не покидает! Мы тебя обожаем! Маша и Сандра (6 класс)», — написала певица.

Поздравление Зайцева сопроводила архивными кадрами с маленькой дочерью.

