НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 июля 2024, 20:45
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«Мы тебя любим»: дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце обратилась к Зепюр Брутян

8-летняя дочь Прилучного и Муцениеце призналась в любви мачехе Зепюр Брутян.
«Мы тебя любим»: дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце обратилась к Зепюр Брутян

© Starface.ru

Актер Павел Прилучный на фоне судебного разбирательства по установлению опеки над детьми с бывшей женой Агатой Муцениеце вышел в свет с сыном Тимофеем и дочерью Мией.

После позирования на красной ковровой дорожке в московском кинотеатре «Октябрь» актер опубликовал в своем блоге короткий видеоролик, на котором 8-летняя Мия признается в любви новой жене Прилучного, актрисе Зепюр Брутян.

«Мы тебя любим», - радостно прокричала в камеру телефона девочка и помахала мачехе рукой.

Напомним, в конце августа состоится суд, на котором будут решать, оставлять Мию и Тимофея с матерью или же передать опеку отцу. После развода дети остались с Муцениеце, но звезда «Мажора» мог забирать их на выходные и видеться в любой момент. После претензий Агаты к размеру алиментов Прилучный решил добиться того, чтобы наследники жили вместе с ним.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце добровольно отдала детей Прилучному. Тимофей и Мия проведут оставшиеся месяцы лета вместе с отцом и мачехой Зепюр Брутян, так как их мама будет работать в Сочи.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Агата Муцениеце
Зепюр Брутян
Павел Прилучный
дети
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