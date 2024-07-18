«Мы тебя любим»: дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце обратилась к Зепюр Брутян

Актер Павел Прилучный на фоне судебного разбирательства по установлению опеки над детьми с бывшей женой Агатой Муцениеце вышел в свет с сыном Тимофеем и дочерью Мией.

После позирования на красной ковровой дорожке в московском кинотеатре «Октябрь» актер опубликовал в своем блоге короткий видеоролик, на котором 8-летняя Мия признается в любви новой жене Прилучного, актрисе Зепюр Брутян.

«Мы тебя любим», - радостно прокричала в камеру телефона девочка и помахала мачехе рукой.

Напомним, в конце августа состоится суд, на котором будут решать, оставлять Мию и Тимофея с матерью или же передать опеку отцу. После развода дети остались с Муцениеце, но звезда «Мажора» мог забирать их на выходные и видеться в любой момент. После претензий Агаты к размеру алиментов Прилучный решил добиться того, чтобы наследники жили вместе с ним.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце добровольно отдала детей Прилучному. Тимофей и Мия проведут оставшиеся месяцы лета вместе с отцом и мачехой Зепюр Брутян, так как их мама будет работать в Сочи.