Актриса Агата Муцениеце решила отдать детей экс-мужу Павлу Прилучному до суда

Актриса Агата Муцениеце вынужденно отдала детей бывшему мужу Павлу Прилучному. Тимофей и Мия проведут оставшиеся месяцы лета вместе с отцом и мачехой Зепюр Брутян, так как их мама будет работать за пределами Москвы.

В личном блоге звезда «Закрытой школы» призналась, что улетает на съемки в Сочи, которые продлятся полтора месяца. Так как Агата не смогла забрать вместе с собой сына и дочь, ей пришлось передать их экс-супругу, несмотря на то, что сейчас они находятся в напряженных отношениях.

«Они меня проводят в аэропорт, попрощаемся, будем очень скучать друг по дружке! Но тем слаще будет снова наша встреча в конце лета», - сообщила Муцениеце.

Напомним, что в конце августа состоится суд, на котором будут решать, оставлять Мию и Тимофея с матерью или же передать опеку отцу. После развода Агаты и Павла дети остались с актрисой, но звезда «Мажора» мог забирать их на выходные и видеться с ними в любой момент. Однако из-за претензий Муцениеце и попытки увеличить размер алиментов Прилучный решил добиться того, чтобы наследники жили вместе с ним и Зепюр Брутян.

Ранее Павел Прилучный подал второй иск к Агате Муцениеце.