«Мы так друг друга называли»: Ольга Орлова хранит в телефоне номер умершей 10 лет назад Жанны Фриске

Подруга Жанны Фриске Ольга Орлова призналась, что до сих пор хранит в телефоне контакт покойной певицы. В личном блоге телеведущая показала, как у нее записана артистка.

Ольга Орлова ответила в соцсети на вопрос одного из подписчиков о том, как у нее в телефонной книге записана Жанна Фриске. Экс-солистка группы «Блестящие» прикрепила к ответу скриншот, на котором можно было увидеть контакт «Кабан» с совместным фото подруг. Тем самым телеведущая дала понять, что не удаляет номер певицы даже спустя 10 лет после ее смерти.

«Мы с ней друг друга так называли. Ее контакт в телефоне до сих пор…» — поделилась Ольга Орлова.

Напомним, артистки познакомились во времена работы в «Блестящих» и быстро нашли общий язык. Ольга Орлова вспоминала: «Дружба наша завязалась благодаря общим ценностям, у нас были одинаковые взгляды на жизнь». Певицы проводили вместе время не только на концертах, но и за ее пределами.

«Конечно, женская дружба даже в шоу-бизнесе возможна. И пример с Жанной — самый яркий», — заявляла телеведущая.

В 2013 году лучшие подруги породнились — Ольга Орлова стала крестной матерью сына Жанны Фриске Платона. Но вскоре после рождения ребенка артистке диагностировали рак мозга. Она прожила еще два года и скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Ранее Ольга Орлова сбежала с девичника на кладбище, чтобы почтить память Жанны Фриске.