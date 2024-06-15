«Актриса вы никакая»: Шазназаров обратился к Трояновой* после ее русофобских заявлений

В недавних интервью уехавшая жить за границу Яна Троянова* (признана иноагентом на территории РФ) сделала ряд скандальных заявлений. Она обвинила Россию в своем алкоголизме и назвала заслуженными призывы лишать жизни россиян. Журналист Михаил Шахназаров отреагировал на слова знаменитости и назвал ее посредственной актрисой.

Шахназаров считает, что Троянову* нельзя назвать талантливой актрисой. По мнению журналиста, она — сильно пьющая женщина, которая не может справиться со своими страстями.

Также его возмутило, что звезда сериала «Ольга» назвала всех советских людей ворами, который устраивались на заводы ради личной выгоды.

«Яна*, если вы из плохой семьи, откуда вас вовремя не выдернули и не помогли, это ваши проблемы. Россия вам многое дала. Но как актриса вы никакая», — сказал журналист в эфире программы «Полный Абзац».

Шахназаров призвал звезду решать проблемы с алкоголем. Ходят слухи, что после долгого периода трезвости Троянова* начала снова злоупотреблять.

Ранее мы писали о том, что «Ветераны России» требуют возбудить уголовное дело в отношении актрисы. Активисты обратились к генпрокурору Игорю Краснову и к главе СК Александру Бастрыкину с требованием проверить Троянову*. Они считают, что женщину после громких высказываний надо причислить к террористам и экстремистам, а также лишить гражданства РФ и пенсии.

*(признана иноагентом на территории РФ)