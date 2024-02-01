«Счастье зависит от многих факторов»: психолог оценила шансы Снигирь и Цыганова на долгий брак

Юлию Снигирь и Евгения Цыганова считают самой закрытой парой шоу-бизнеса. Актеры ведут уединенный образ жизни и редко общаются с прессой. В 2019 году им удалось удивить публику, тайно сыграв свадьбу. Известно, что ради Юлии Евгений ушел от жены, с которой он стал многодетным отцом. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева рассказала о перспективах их брачного союза.

«Чтобы уйти от женщины с семью детьми, будучи публичной личностью, нужен определенный внутренний стержень. Кроме того, Евгению важно было остаться папой и сохранить свои родительские обязательства. Я могу предположить, что Евгений испытал сильные чувства к Юлии, и они не утихают по сей день. Посмотрите, пара выглядит самой гармоничной в шоу-бизнесе: на совместных фото они прижимаются друг к другу, что говорит о теплоте внутри отношений», — высказалась психолог.

В одном интервью Юлия заявила, что рядом с Евгением перестала выполнять мужскую работу. По словам актрисы, в браке с ним она стала более мягкой и женственной. Если рядом с партнером мы становимся медленнее, если раскрываются наши ранимые, мягкие грани, то это говорит о высоком уровне доверия в паре. Вот почему Екатерина убеждена, что Снигирь и Цыганов могут сохранить любовь в отношениях на долгие годы.

«Счастье в долгосрочных отношениях зависит от многих факторов. Если пара готова вкладывать ресурсы друг в друга, поддерживать и быть рядом, то это хорошая база для долгосрочного счастья. Судя по тому, как супруги отзываются друг о друге, как они проявляются на публике, их отношения имеют все шансы на долгие совместные годы», — резюмировала психолог.