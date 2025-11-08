«Мы старались друг друга любить. Очень тяжело»: вдова Юрия Николаева вспомнила о жизни с артистом на прощании

Вдова телеведущего Юрия Николаева с трудом нашла слова на прощании с артистом. Элеонора Николаева, которая прожила с артистом 50 лет, вспомнила об отношениях с мужем и рассказала, как он до последнего работал «на разрыв». Об этом сообщает NEWS.ru.

«Мы довольно долго прожили, старались друг друга любить, уважать и помогать. Конечно, то, что сейчас произошло, - это очень тяжело, как все понимают, тут новости никакой не открыла», - призналась вдова Юрия Николаева.

По словам женщины, звезда программы «Утренняя почта» работал «на разрыв аорты», несмотря на тяжелую болезнь.

«Огромное спасибо вам за внимание, за то, что вы пришли, за то, что выразили уважение Юре. Он достоин, потому что он так работал - его остановить было нельзя. Туда-сюда, на разрыв аорты, как и получилось», — поделилась Элеонора Николаева.

Во время траурного мероприятия выступила с речью и племянница Юрия Николаева, которая отметила, что он был «режиссером своей красивой жизни» и старался окружать близких светом и красотой.

«Он очень любил жизнь, он излучал жизнь, свет. Пусть каждый из вас унесет эту частичку света Юрочки, будет помнить его», - высказалась племянница телеведущего.

Юрий и Элеонора Николаевы познакомились, когда артисту было 18, а его будущей жене – 15 лет. Пара поженилась в 1975 году и прожила вместе 50 лет. Коллеги телеведущего не скрывают, что переживают за его вдову. Так, певица Зара заявила, что супруги были «неразделимы».

Напомним, Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет от осложнений, вызванных раком кишечника. Незадолго до смерти врачи диагностировали звезде «Утренней почты» тяжелую пневмонию.

Ранее вдова Юрия Николаева на церемонии прощания с артистом едва сдержала слезы у гроба мужа.