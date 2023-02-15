«Ее слова да Богу в уши»: звезда «Папиных дочек» ответил падчерице на обвинения в насилии

Михаил Казаков прославился благодаря культовой роли Полежайкина в «Папиных дочках». После того, как создатели сериала объявили о новом сезоне, интерес к актеру вновь возродился. Совсем недавно мужчина дал откровенное интервью, в котором смело заявил: его супруга ушла из семьи, узнав о том, что он больше не может ходить. На подобное высказывание внезапно отреагировала 14-летняя падчерица Михаила и обвинила артиста в домашнем насилии. История вновь получила свое продолжение. В беседе с «Вечерней Москвой» Казаков эмоционально обратился к девочке.

По словам 14-летней Виктории, звезда «Папиных дочек» бросал в ее маму шампуры. Кроме того, однажды Михаил ударил подростка головой об стену, а после этого носился с дрелью по квартире. Обвинения ребенка весьма серьезные, вот почему артист решил обратиться за помощью к адвокатам.

Мужчина назвал сложившуюся ситуацию «безумием». Он напомнил: по закону дети не имеют права на дачу интервью без согласия родителей. По мнению Казакова, падчерицу настроила против него экс-супруга.

«Про маму Вики стали что-то нехорошее говорить на улице, и девочка решила отреагировать. Как может еще поступить обиженный подросток, которому не говорили, что ее биологический отец живет на соседней улице», — высказался актер.

Но больше всего Михаила поразили слова о том, что он «бегает» после серьезной травмы. «Ее слова да Богу в уши! Я сейчас с аппаратом Илизарова на ноге», — резюмировал Казаков.

Ранее звезда «Папиных дочек» рассказал о своей личной жизни. Подробности читайте в этой статье.