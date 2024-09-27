«Мы стали ближе»: Светлаков рассказал об отношениях с 15-летней дочерью от первого брака

Российский актер и шоумен рассказал об отношениях с дочерью от первого брака с Юлией Ворончихиной. Об этом сообщает Hello!.

Как признался артист, они стали ближе друг другу.

«Боюсь сглазить, но мы стали даже ближе друг другу, нежели несколько лет назад. Все свободное время я провожу с семьей и детьми. Настя всегда с нами, у Максима и Вани с ней очень тесная связь», — заявил шоумен.

Сергей Светлаков с первой супругой учился в Уральском государственном университете путей сообщения. Позднее они вместе переехали в Москву, где в 2008 году у них родилась дочь Анастасия, а спустя четыре года пара рассталась.

Актер признавался, что сумел сохранить хорошие отношения с Юлией и не прекращал общение с ней. А через несколько лет нашел Ворончихиной нового мужа, который намного моложе нее.

В 2013-м Светлаков официально узаконил отношения с возлюбленной Антониной Чеботаревой, с которой познакомился на премьере картины «Камень» в Краснодаре. В браке у супругов родились двое детей: в настоящий момент их старшему сыну Ивану 11 лет, а младшему Максиму семь лет.

Ранее Сергей Светлаков раскрыл, чем пожертвовал ради своего фильма.