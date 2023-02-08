«Мы ссорились и орали»: на какие жертвы пошла молодая жена Олега Меньшикова ради семьи

Актер и режиссер Олег Меньшиков серьезно относится к своей личной жизни, поэтому старается не афишировать ее. 62-летний артист редко дает интервью, но даже во время бесед мало говорит о семье. Сейчас звезда счастлив в браке с молодой красавицей, которая пошла на жертвы ради мужчины.

Многие до сих пор удивляются, что одного из самых завидных холостяков очаровала простая девушка – уроженка Таймыра из многодетной семьи Анастасия Чернова. Красавица, которая младше избранника на 23 года, мечтала стать актрисой, но пересмотрела свои взгляды после встречи с Олегом.

Выпускница ГИТИСа могла бы стать звездой кино, но после свадьбы полностью посвятила себя мужу. В одном из интервью Меньшиков открыто говорил о том, что является эгоистом по жизни.

«Мы менялись, притирались, ссорились и орали. Но ни разу не расходились, даже мысли такой не было», — цитирует слова актера KP.RU.

Пара счастлива в браке уже 17 лет, но так и не завела детей. «Бог не дал», – объяснял Олег.

Ранее мы писали о том, как Меньшиков поразил поклонников своим помолодевшим внешним видом.