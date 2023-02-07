Изменившийся Олег Меньшиков поразил поклонников своим внешним видом

Давно не появлявшийся на публике Олег Меньшиков, внезапно привлек к себе всеобщее внимание.

Сделал он это всего одной выложенной в Сеть фото. Глядя на изображение сложно сказать - что это: удивительное преображение, или картинку просто обработали с помощью фото-редактора.

Гладкая кожа лица народного артиста буквально искрится свежестью, а сам «сибирский цирюльник», наверное, еще никогда не выглядел на фото таким здоровым.

«Разумеется, тут не обошлось без пластики», - считает хирург Александр Вдовин, - скорее всего, Олегу сделали так называемый RF-лифтинг с бонусным микропилингом.

Эта процедура повышает эластичность кожи и достигается благодаря лучам радиочастот, проникающим в кожу и нагревающим клетки до 40-45°C, тем самым активизируя их функции.

Эксперт утверждает, что цены на модную нынче услугу не сильно кусаются даже в столице.