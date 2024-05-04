«Мы сразу же расставались»: Евгений Плющенко об алкоголизме среди тренеров в его академии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что сталкивался с алкоголизмом среди тренеров. Он подчеркнул, что даже увольнял специалистов из академии «Ангелы Плющенко».

«Мы сразу же расставались с тренерами, которые злоупотребляли алкоголем», - сказал Евгений в интервью журналу «Фигурист».

Бывший спортсмен заверил, что ему удалось создать хороший коллектив благодаря серьезному отбору кандидатов.

«Наш принцип работы со спортсменами в том, чтобы они наслаждались фигурным катанием», — сказал Плющенко.

Ранее выступавший в танцах на льду Александр Жулин раскритиковал качество показательных выступлений в фигурном катании. Он заявил, что после произвольной программы идет «отрыв просто», и спортсмены катаются «полупьяными» как «куски говна».

Слова Жулина возмутили заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Она подчеркнула, что никогда не слышала и не видела, чтобы спортсмен выходил на лед под воздействием алкоголя. Кроме того, Тарасова предположила, что Жулин и сам выпивает.