«Мы совершили разные выборы»: дочь Машкова рассказала об отношениях с отцом

Уехавшая из России дочь Машкова Мария рассказала о тяжелых отношениях с отцом. Об этом она призналась в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой»* (Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Катериной Владимировной Гордеевой либо касается деятельности иностранного агента Катерины Владимировны Гордеевой).

Мария Машкова в 2022 году уехала из России и открыто заявила о своей политической позиции. При этом ее отец Владимир Машков активно поддерживает действующую власть. Он никак не комментирует отношения с дочерью, а вот Мария наоборот, рассказывает, что ее общение с папой прекратились.

Впрочем, по словам Марии, она больше не думает о последствиях своих публичных заявлений, которые могут повлиять на карьеру отца в России.

«Мы совершили разные выборы. И, безусловно, так или иначе, и меня сильно рикошетит каждый его новый шаг, который для меня все страшнее», — рассказала она.

Актриса уверена, что ее работа за рубежом никак не повлияет на Владимира Машкова.

«Мне кажется, что сейчас в России все так закрыто, что я не думаю, что на что-то как-то повлияет какой-то мой маленький спектакль. Хотя, мне бы хотелось, чтобы папа посмотрел его», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что актер Владимир Машков назвал Александра Ширвиндта великим настоящим и будущим.

*Екатерина Гордеева признана иноагентом на территории РФ.