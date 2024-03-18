«Для меня он — великое настоящее и будущее»: Владимир Машков рассказал о феномене Александра Ширвиндта

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер Владимир Машков назвал народного артиста России Александра Ширвиндта великим настоящим и будущим. Об этом пишет aif.ru.

«Для меня он не великое вчерашнее, а великое настоящее и будущее, так как талант не меркнет», — заявил Владимир Машков.

По признанию артиста, уход художественного руководителя Театра сатиры в Москве стал для него тяжелой потерей.

Кроме того, Владимир Машков раскрыл, в чем заключается феномен Александра Ширвиндта. По словам председателя Союза театральных деятелей, артист был любим абсолютно всеми.

«Феномен Александра Анатольевича Ширвиндта в том, что его любили абсолютно все, к нему нельзя было относиться равнодушно. Один из признаков таланта — юмор, в нем Александру Анатольевичу не было равных. Он умел завоевать любовь собеседника с первых слов», — отметил Владимир Машков в своей речи памяти Александра Ширвиндта на сайте Союза театральных деятелей.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Актеру театра и кино было 89 лет. По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем. С 2000 по 2021 год артист являлся художественным руководителем, а в 2021 году стал президентом Московского академического театра сатиры.

Ранее сообщалось о том, что артист Геннадий Хазанов рассказал о последнем разговоре с Александром Ширвиндтом.