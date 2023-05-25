Хирург из дубайской клиники слил фото груди Анастасии Костенко после пластики

29-летняя модель Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению груди в дубайской клинике. Она уже хвасталась результатом пластики, позируя в купальнике, но теперь у публики появилась возможность увидеть итог целиком: хирург слил фотографию, на которой формы видны в полном объеме.

На снимке прикрыты лишь соски. Лицо пациентки показано частично: по подбородку, губам, серьгам, маникюру и родинке на животе понятно, кто именно демонстрирует грудь.

Соответствующие кадры опубликовало издание StarHit.

Напомним, Костенко – мать троих детей. После третьих родов объем бюста пропал. Модель признавала, что грудь изменилась после вскармливания.

По возвращении из ОАЭ в Россию Костенко делилась ощущениями после операции. Она рассказала о жутком дискомфорте и боли. Модели запрещено было делать резкие движения после операции, врачи советовали не нагружаться.

Она нарушила предписания и пыталась сменить спящему сыну подгузник. Это и причинило дискомфорт. Столкнувшись с трудностями, Костенко предупредила, что после операции женщине потребуется помощь.