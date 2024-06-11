«Мы сняли большой концертный зал»: певица МакSим рассказала, как отметила день рождения

10 июня певица МакSим (Марина Абросимова) отметила день рождения — ей исполнился 41 год. Недавно исполнительница хита «Знаешь ли ты» победила алкогольную зависимость и стала вести здоровый образ жизни. В беседе с «Вечерней Москвой» артистка рассказала, как отпраздновала день рождения в необычном формате.

По словам МакSим, обычно она отмечает праздник в своей Школе искусств вместе с семьей и учениками. Однако в этом году певица решила приурочить торжество к Дню защиты детей, поэтому арендовала большой концертный зал, в котором собрались родные и поклонники знаменитости.

«Мы встретились с поклонниками, которые на протяжении многих лет были рядом со мной и поддерживали во всем. Многие приехали из других городов. При этом они дружат между собой, и я рада, что своим праздником смогу их объединить. И, конечно, в этот день рядом со мной мои дочки и мама», — поделилась МакSим.

Звезда 2000-х рассказала, что всего на празднике присутствовало около 30 человек. Торжество прошло в формате чаепития — с горячим напитком и вкусным тортом. МакSим призналась, что в силу своего характера она не всегда ощущает себя на свой возраст, оставаясь «фантазеркой».

«По словам психологов, человека можно считать здоровым, если он ощущает свой возраст и ведет себя в соответствии с ним. Я стараюсь над этим работать, но мой характер бывает трудно сдержать. Поэтому я остаюсь большой фантазеркой, иногда воплощая идеи своего воображения в жизнь», — отметила певица.

Напомним, год назад артистка прошла лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре. Сейчас МакSим временно приостановила концертную деятельность. Внимание певицы сосредоточено на здоровье. Знаменитость старается правильно питаться и регулярно заниматься фитнесом.

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