«Мы снова в деле»: Алена Хмельницкая впервые после смерти бывшего мужа Тиграна Кеосаяна вышла на сцену

Бывшая жена Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая впервые вышла на сцену после смерти режиссера. Актриса вышла на связь в личном блоге и сообщила, что вернулась к репетициям в театре.

Алена Хмельницкая поделилась в соцсети кадрами с репетиции спектакля «Старший сын». Ближайшие показы постановки запланированы на 29 сентября и 9 ноября в театре «Русская песня». Вместе с артисткой на сцену выйдут Дмитрий Ендальцев, Дмитрий Власкин, Евгения Крегжде и другие.

«Мы снова в деле», — заявила Алена Хмельницкая.

Примечательно, что это первое появление актрисы на сцене после ухода ее бывшего мужа Тиграна Кеосаяна. Церемония прощания с режиссером, скончавшимся после девяти месяцев комы, состоялась в Москве 28 сентября. На панихиде в Армянской церкви Алена Хмельницкая все время находилась рядом с вдовой артиста Маргаритой Симоньян. Тяжело переживающие утрату женщины не смогли сдержать слез.

Напомним, Тигран Кеосаян ушел из жизни в ночь с 25 на 26 сентября, ему было 59 лет. У режиссера давно наблюдались проблемы с сердцем — он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца декабря 2024 года актер находился в коме, из которой так и не вышел.

Ранее Маргарита Симоньян опубликовала архивное видео с покойным мужем Тиграном Кеосаяном.