«Мы скинемся ему на билет»: юморист Морозов предложил отправить Геннадия Хазанова в Лондон вслед за дочерью

Юморист Морозов предложил Геннадию Хазанову покинуть пост худрука Театра Эстрады. Об этом сообщает «Абзац».

Экс-участник «Кривого зеркала» Александр Морозов прокомментировал творчество дочери Геннадия Хазанова, которая уехала после начала СВО из России. 50-летняя Алиса Хазанова объявила, что собирается сыграть в спектакле «Последнее слово», который поставлен по последним словам женщин, обвиняемых в политических преступлениях в России.

Ожидается, что постановку будут показывать в Лондоне на протяжении нескольких недель.

По мнению юмориста Александра Морозова, Геннадию Хазанову стоит заняться перевоспитанием дочери.

«У нас половина эстрады — молчуны. Дети не в ответе за своих родителей, а родители в ответе за то, что делают их дети. Если у него такая дочь, может, ему стоит уже перестать быть худруком Театра Эстрады? Ему надо поехать в Лондон и заняться её воспитанием. Мы все скинемся ему на билет», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что юморист Александр Морозов предложил Кларе Новиковой покинуть Россию.