«Мы сейчас проживаем самый классный период»: супруга Владимира Кузьмина рассказала об отношениях с мужем

Певец и музыкант Владимир Кузьмин выступил с большим сольным концертом «Эй, красотка! Лучшие песни и все хиты» 8 марта в Москве. Супруга артиста Екатерина Кузьмина в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношениях с мужем спустя 23 года совместной жизни и о том, каким его мало кто видит.

По признанию жены Владимира Кузьмина, сейчас у них в отношениях — лучший период, поскольку со временем им стало намного интереснее друг с другом.

«Мне кажется, мы сейчас проживаем самый классный период нашей жизни. За 23 года вместе были разные периоды, но именно сейчас нам максимально интересно вместе. Мы очень много шутим, отношения приобрели такой естественный, очень теплый, гармоничный фон», — поделилась Екатерина Кузьмина.

Также супруга исполнителя хита «Я не забуду тебя» призналась, какие качества ценит в муже.

«Как 23 года назад, так и сейчас я восхищаюсь, насколько невероятно добрый и воспитанный Владимир. Особенно в отношениях. <…> Поэтому на вопрос, романтик ли Владимир, отвечаю: да! Что может быть более романтичным, чем доброта и внимательность мужчины? Мне кажется, это суперромантичное качество», — отметила жена Владимира Кузьмина.

Как отметила Екатерина Кузьмина, спустя 23 года брака им с мужем всегда есть о чем поговорить, и они могут часами общаться на разные темы.

Ранее сообщалось о том, что дочь Владимира Кузьмина Соня раскрыла правду о проекте «Фабрика звезд-3».