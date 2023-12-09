«Как в тюрьме»: Соня Кузьмина раскрыла всю правду о «Фабрике звезд»

Дочь артиста Владимира Кузьмина Соня принимала участие в проекте «Фабрика звезд — 3». Женщина рассказала, что ей тяжело давалась жизнь на шоу, и у нее даже случился там нервный срыв.

Соня вспомнила, что изначально все прошедшие кастинг участники были открытыми и душевными, но после заселения в «звездный дом» они резко изменились. У Кузьминой тогда случился нервный срыв.

Бывшая участница «Фабрики звезд» призналась: все участники шоу начали себя выпячивать, и она тоже вела себя неестественно. В первый день Кузьмина заболела и выпила таблетку, после которой ее стошнило.

«Потом начали кошмары сниться, что меня кусают злые собаки. Мы выходили гулять на территорию, как в тюрьме гуляют по кругу, при том еще люди собирались, которые на нас смотрели. Позвонить близким можно было только на одну минуту в день», — рассказала она в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Тогда юной участнице хотелось получить помощь от отца Владимира Кузьмина, но он никак не помог ей в раскрутке и сказал рассчитывать только на себя.

«Папа говорил, что он не продюсер и не папа Алсу, не олигарх», — заключила она.

Ранее Соня Кузьмина рассказала о романе певицы Юлии Михальчик с продюсером Александром Шульгиным на проекте.