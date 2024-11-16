«Мы сейчас находимся на краю пропасти»: Маша Распутина сделала неожиданное заявление на концерте в Москве

Певица Маша Распутина выступила с сольным концертом в Москве, во время которого до слез растрогала зрителей. 60-летняя артистка разоткровенничалась на сцене и призналась, что мечтает уехать подальше от проблем и злых людей.

«Хочу открыть свою душу перед вами, дорогой зритель. Мне, действительно, иногда так хочется уехать в Гималаи от всего: от проблем, от забот, от злых людей, от завистников. Я, наверное, так и сделаю», - приводит mk.ru слова Распутиной.

При этом певица подчеркнула, что считает Россию самой лучшей страной в мире.

«Пусть, мы сейчас находимся на краю пропасти, но мы туда все равно не упадем. Упадут другие. Не зря же говорят: «Не рой яму, можешь сам упасть в нее». Вот, они туда и упадут. А мы встанем и будем жить дальше. Я хочу, чтобы наша страна превратилась в один мощный и сильный кулак, объединяющий весь дух народа», - заявила Распутина со сцены.

Зрители овациями поддержали эмоциональную речь Распутиной, а некоторые присутствовавшие в зале даже не смогли сдержать слез. Одна из поклонниц артистки отметила, что только Маша может так «донести до самого сердца». После завершения концерта Распутину зал провожал стоя.

Ранее Маша Распутина объявила о возвращении на сцену с новой концертной программой.