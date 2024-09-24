«Мы счастливы»: бывшая жена Сердюкова Акилова родила сына от нового мужа

В семье 29-летнего блогера Алины Акиловой случилось пополнение. Бывшая жена бойфренда Ксении Бородиной стала мамой во второй раз — у нее родился сын.

О радостном событии Акилова рассказала на своей страничке в социальных сетях, опубликовав фото с новорожденным и мужем из роддома. На трогательных кадрах Алина прижимает малыша к груди, а сзади ее обнимает супруг.

Малыш появился на свет утром 24 сентября. Блогер отмечает, что не может передать словами то счастье, которое испытывает после рождения сына.

«Он громко закричал, и его приложили ко мне… Следом его увидел Мага (муж Акиловой — прим. „Страсти“). Даже не представляю, что он чувствовал. Но по глазам было и так все понятно. Мы счастливы!», — написала она.

В 2015 году Алина вышла замуж за Николая Сердюкова спустя два года отношений. Именно в этот период они оба набирали популярность в социальных сетях. Вскоре они стали родителями девочки, которую назвали Николь. Однако в 2022 году возлюбленные сделали публичное заявление о разводе. По словам Николая, такое решение приняла именно его экс-супруга.

После развода звезда шоу «Звезды в Африке» снова обрела счастье в личной жизни с Магамедом Мамедовым. Пара познакомилась всего лишь год назад.

Сейчас бывший муж Алины встречается с Ксенией Бородиной, которую считали подругой блогера. Но Акилова опровергла эту информацию, отметив, что не находилась с телеведущей в близких отношениях.