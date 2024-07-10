«Мы счастливы»: Агата Муцениеце вернулась в Москву и воссоединилась с Чуйковым

Актриса Агата Муцениеце вернулась в Россию после отдыха с детьми на Кипре и воссоединилась с возлюбленным Иваном Чуйковым. Пара посетила светское мероприятие, на котором 35-летняя артистка выглядела счастливой, несмотря на скандал с бывшим мужем Павлом Прилучным.

Звезда комедии «Честный развод» с удовольствием позировала фотографам и всячески демонстрировала свое хорошее настроение. Для выхода в свет она выбрала брючный костюм в клетку, а ее спутник – черный пиджак и светлые брюки, сообщает The Voiсe.

«И мы счастливы», — прокомментировал позже Чуйков в своем блоге возвращение Муцениеце в Москву.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный состояли в браке с 2011 по 2020 год. У бывших супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия. 1 ноября 2023 года Муцениеце впервые подала иск против Прилучного и потребовала увеличить сумму выплат по алиментам. 23 мая актер подал встречное заявление для определения места жительства их общих детей.

Также сообщалось, что Агата Муцениеце отдыхала на Кипре пятизвездочном отеле Cap St Georges Hotel & Resort рядом с Пафосом. Стоимость проживания составила около 275 тысяч рублей за ночь.