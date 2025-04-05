«Мы сами выбираем — бороться или сдаться»: Стас Пьеха высказался о смерти Паши Техника

Певец Стас Пьеха вышел на связь после новости о смерти рэпера Паши Техника. Исполнитель хита «На ладони линия», который также боролся с наркотической зависимостью, выразил соболезнования в соцсети. При этом артист подчеркнул: «Мы сами выбираем — бороться или сдаться».

Смерть Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) в 40 лет стала шоком для многих звезд шоу-бизнеса. Так, резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал пост в память о рэпере, под которым оставил комментарий и Стас Пьеха. Певцу, который долгое время боролся с зависимостью от запрещенных веществ, близка ситуация с артистом. Он отметил, что покойный сам сделал свой выбор.

«Жаль, но мы сами выбираем — бороться или сдаться…» — высказался Стас Пьеха.

Артист не скрывает, что много лет страдал от зависимости и до сих пор борется с тягой к запрещенным веществам. По словам Стаса Пьехи, выздоровление в данном случае — это «ежедневные действия», и выжить смогут «лишь те, кто ходит выздоравливать как на работу».

Напомним, Паша Техник страдал от наркотической зависимости с 14 лет и неоднократно проходил лечение в рехабе. Рэпер уже оказывался между жизнью и смертью, когда в 2022 году впал в кому, но пришел в себя. 24 марта 2025 года из-за передозировки был доставлен в больницу в Таиланде и спустя три дня впал в кому. Впоследствии состояние артиста заметно ухудшилось, и он ушел из жизни 5 апреля в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. По другой информации, трагедия произошла из-за полиорганной недостаточности.

Ранее мы писали о том, что у Паши Техника остановилось сердце за день до смерти.