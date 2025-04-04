40-летний рэпер Паша Техник пережил клиническую смерть

Рэпер Паша Техник пережил клиническую смерть. Об этом сообщил его менеджер, а также бывшая жена Ева Карицкая. Подробности передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уже несколько дней 40-летний российский исполнитель находится в больнице Таиланда в критическом состоянии. Он не приходит в себя. А 4 апреля появилась информация, что его сердце ненадолго остановилось.

«Умер, завели, динамика положительная», - отметила Ева в личном блоге.

По словам близких Паши, ему требуется немедленная транспортировка в Бангкок. Перевезти его можно на вертолете. Однако риски слишком велики, и в госпитале, в котором находится Техник, не дают разрешение. Сообщается, что шансы на то, что рэпер выживет, если покинет сейчас клинику, минимальны – около 20%.

К слову, экс-супруга артиста также делилась, что на его лечение необходимо 12 млн рублей. Сейчас у Паши поражены легкие практически на 100%.

Ранее стало известно, что в палату Паши Техника привели священника.