«Мы сами в телефонах сидим»: Светлаков рассказал, почему не ограничивает детей в гаджетах

Российский актер и шоумен Сергей Светлаков объяснил, почему не полностью ограничивает детей в гаджетах. Его слова приводит издание Hello!.

Как признался артист, гаджеты являются неотъемлемой частью жизни, которую невозможно отключить. Знаменитость добавил, что дети могут превратиться в «белую ворону», если не будут пользоваться смартфонами.

«Тогда придется где-нибудь на Алтае искать свое место отшельника. Мы в семье установили правила: в будние дни детям можно играть по полчаса, если сделаны все уроки. В выходной день – по часу. Совсем запретить гаджеты не получается. Мы же сами все время в телефонах сидим, а дети нас «зеркалят», — поделился шоумен.

Напомним, Сергей Светлаков с первой супругой Юлией Ворончихиной учился в Уральском государственном университете путей сообщения. Позднее они вместе переехали в Москву, где в 2008 году у них родилась дочь Анастасия, а спустя четыре года пара рассталась.

Актер признавался, что сумел сохранить хорошие отношения с Юлией и не прекращал общение с ней. А через несколько лет нашел Ворончихиной нового мужа, который намного моложе нее.

В 2013-м Светлаков официально узаконил отношения с возлюбленной Антониной Чеботаревой, с которой познакомился на премьере картины «Камень» в Краснодаре. В браке у супругов родились двое детей: в настоящий момент их старшему сыну Ивану 11 лет, а младшему Максиму семь лет.

Ранее Светлаков рассказал об отношениях с 15-летней дочерью от первого брака.