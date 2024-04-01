«Мы сами по себе отдельные личности»: сын Федора Добронравова рассказал о конкуренции с братом и блате

Актер Виктор Добронравов признался, что в его отношениях с родным братом Иваном нет места конкуренции. Оба пошли по стопам звездного отца и связали свои жизни с кино, однако это никак не влияет на их семейные узы.

По словам старшего наследника Федора Добронравова, сравнивать их с братом не нужно, ведь они самостоятельные личности, и каждый идет своим путем. Так, Иван начал строить карьеру раньше, но Виктор в последнее время стал популярнее него благодаря роли в фильме режиссера Сарика Андреасяна «Онегин».

«Дело в том, что мы сами по себе отдельные личности. И если вспомнить, то Ваня первый из нас прозвучал как артист, когда снялся у Звягинцева. Мы всегда играли в разных театрах и проектах. Но мы друг друга очень любим. Горжусь, что я сын своего отца», - сообщил Добронравов в шоу «Кстати» на платформе VK Видео.

К слову, Виктор также делился, что никогда его отец не помогал ему пробиться в кино. Даже в театральное он поступал сам. На бюджет не прошел, никакого блата не было. Поэтому пришлось учиться на платном отделении. Перевели его оттуда только спустя время за хорошую учебу.

Ранее Виктор Добронравов заявил, что был готов сыграть любую роль в работе Туминаса.