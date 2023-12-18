«Мы с Валерией должны пахать?»: Пригожин признался, что не может работать на шестерых детей

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал работу 26-летней дочери Данаи в такси. Он признался, что нормально относится к любым трудоемким профессиям. При этом сам продюсер уже не может работать на всех шестерых детей, которые есть у него на двоих с певицей Валерией.

Комментарий Пригожина приводит сайт mk.ru.

«Ну, нравится ей в такси работать, ну, хорошо: романтика», - сказал продюсер.

Он признался, что не знал о трудоустройстве Данаи, родственница не проинформировала отца об этом.

«Я знаю только про тех детей, кто со мной делится», - сообщил Пригожин и добавил, что о судьбе взрослой дочери в последнее время узнает от журналистов.

На вопрос, почему он не помогает Данае, Пригожин отвечает, что будет помогать, если к нему обратятся. Кроме того, рассуждает он, взрослые дети не должны обращаться к родителям за деньгами.

«Мы давали детям образование, и сейчас это уже их взрослая жизнь», - сказал муж певицы Валерии. Он подчеркнул, что его дочь «уже не ребенок» и «живет своей жизнью».

Пригожин вспомнил, что работает с 12 лет, в какой-то момент даже разгружал вагоны. У родителей продюсера не было возможности помогать сыну.

«Я живу с Валерией 21 год, у нас шестеро детей на двоих. Мы с Валерией, что - должны пахать на всех? Нет, конечно», - подчеркнул продюсер.

Он напомнил, что в следующем году будет отмечать юбилей – 55 лет. При этом Пригожин «в образе мальчика бегает и бегает, поэтому ломается и болеет».

Ранее продюсер говорил, что «дети даны на временное хранение».